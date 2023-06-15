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12:25, 15 июня 2023Спорт

Фетисов оценил политический потенциал Овечкина

Вячеслав Фетисов высоко оценил политический потенциал Александра Овечкина
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Tommy Gilligan / USA TODAY Sports / Reuters

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высоко оценил политический потенциал российского форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, 37-летний нападающий делает последовательные политические заявления. «Такое мало кто себе может позволить. Особенно когда ты ходишь в майке Putin Team и у тебя фотография с президентом на аватарке в соцсетях. Все это видят. Так что в этом смысле у Овечкина есть политический потенциал», — заявил Фетисов.

Двукратный победитель ОИ добавил, что Овечкин должен сам выбрать, чем ему заниматься по окончании карьеры. «Ты должен понимать, что можешь принести пользу», — отметил Фетисов.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он выиграл Кубок Стэнли, а в составе сборной России стал трехкратным чемпионом мира.

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    Алексей Гусев
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