Фетисов оценил политический потенциал Овечкина

Вячеслав Фетисов высоко оценил политический потенциал Александра Овечкина

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высоко оценил политический потенциал российского форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, 37-летний нападающий делает последовательные политические заявления. «Такое мало кто себе может позволить. Особенно когда ты ходишь в майке Putin Team и у тебя фотография с президентом на аватарке в соцсетях. Все это видят. Так что в этом смысле у Овечкина есть политический потенциал», — заявил Фетисов.

Двукратный победитель ОИ добавил, что Овечкин должен сам выбрать, чем ему заниматься по окончании карьеры. «Ты должен понимать, что можешь принести пользу», — отметил Фетисов.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он выиграл Кубок Стэнли, а в составе сборной России стал трехкратным чемпионом мира.