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17:53, 15 июня 2023Спорт

Поветкин обратился к Александру Емельяненко

Александр Поветкин пожелал Александру Емельяненко «взяться за голову»
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин обратился к бойцу смешанного стиля (MMA) Александру Емельяненко. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Видел по телевизору его поединок. Очень печально. Желаю ему, чтобы он встал на ноги, взялся за голову, чтобы все у него было хорошо», — заявил Поветкин.

В ночь на 27 мая Емельяненко провел в Москве поединок с блогером Евгением Ершовым. Схватка завершилась на 20-й секунде второго раунда, когда боец ММА применил болевой прием.

Всего в ММА 41-летний Александр Емельяненко провел 39 поединков, в которых одержал 28 побед и потерпел 10 поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.

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    Андрей Стрельцов
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