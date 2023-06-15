Поветкин обратился к Александру Емельяненко

Александр Поветкин пожелал Александру Емельяненко «взяться за голову»

Российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин обратился к бойцу смешанного стиля (MMA) Александру Емельяненко. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Видел по телевизору его поединок. Очень печально. Желаю ему, чтобы он встал на ноги, взялся за голову, чтобы все у него было хорошо», — заявил Поветкин.

В ночь на 27 мая Емельяненко провел в Москве поединок с блогером Евгением Ершовым. Схватка завершилась на 20-й секунде второго раунда, когда боец ММА применил болевой прием.

Всего в ММА 41-летний Александр Емельяненко провел 39 поединков, в которых одержал 28 побед и потерпел 10 поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.