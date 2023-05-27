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00:32, 27 мая 2023Спорт

Александр Емельяненко победил блогера Ершова

Боец ММА Александр Емельяненко одержал победу над блогером Евгением Ершовым

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко одержал победу на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Он оказался сильнее блогера Евгения Ершова. Схватка, прошедшая в Москве, завершилась на 20-й секунде второго раунда, когда Емельненко применил болевой прием.

Всего в ММА 41-летний Александр Емельяненко провел 39 поединков, в которых одержал 28 побед и потерпел десять поражений. Еще один бой с его участием закончился ничьей.

Ранее на том же турнире Иван Емельяненко, младший брат Александра и Федора Емельяненко, в своем дебютном бою одержал победу над чемпионом России-2007 по дзюдо Алексеем Леденевым. Поединок продлился все три раунда и завершился единогласным решением судей.

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