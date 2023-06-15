Необходимость приватизации объяснили

Депутат Кирьянов: приватизация поможет российскому бизнесу занять место ушедших компаний

Передача государственных активов частным предприятиям поможет восстановлению российской экономики, считает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил необходимость приватизации, о которой ранее заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Что касается приватизации, это плановая история. Есть план приватизации, в течение многих лет это происходит. Важно, чтобы сегодня, на этапе прорыва российских предприятий по технологиям, на этапе, когда мы не испытываем внешнего давления, связанного с поставками, наша промышленность возрождалась, в том числе в рамках приватизации. Это не значит, что что-то будет каким-то образом по черным схемам, по непонятным деньгам. У нас есть специальные органы, например Росимущество, которые отвечают за такие процессы. Все должно идти по тем принципам и регуляторным документам, которые уже приняты», — сказал депутат.

По его словам, речь не идет о приватизации как в 90-е и залоговых аукционах.

Приватизация и залоговые аукционы 90-х Приватизация в 90-е годы была частью программы либеральных экономических реформ. Тогда многие государственные предприятия перешли в руки к частным владельцам по очень низкой стоимости, а сам процесс проходил со множеством нарушений. В процессе приватизации прибегали к механизму залоговых аукционов. Их суть заключалась в том, что коммерческие банки выдавали государству кредиты под залог государственных пакетов акций крупных компаний. Правительство не вернуло долги, поэтому активы перешли в собственность финансовых учреждений.

Речь идет о том, чтобы дать возможность частной инициативе, российскому предпринимателю занять те ниши, которые, например, покинули иностранные компании в России. Для этого, может быть, процесс приватизации необходимо ускорить Артем Кирьянов депутат Госдумы

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме заявила, что России нужно двигаться в сторону приватизации. Она уверена, что это поможет развитию частного бизнеса.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам, что идея новой приватизации в России широко поддерживается в экономическом блоке правительства и находится на повестке дня.