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18:14, 15 июня 2023Бывший СССР

В Белоруссии приняли законопроект о судах над мертвыми нацистами

Белорусские депутаты приняли в двух чтениях законопроект о судах над мертвыми нацистами

Фото: Вадим Якубенок / БелТА / ТАСС

Депутаты на заседании Палаты представителей Белоруссии приняли в двух чтениях законопроект «Об изменении Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь», предусматривающий судебные процессы над мертвыми нацистскими преступниками, которые причастны к геноциду народа республики в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает БЕЛТА.

Отмечается, что документ разработан во исполнение статьи 3 закона «О геноциде белорусского народа», по которой Генпрокуратуре поручено принять дополнительные меры по всестороннему исследованию обстоятельств геноцида белорусов в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период. Речь идет об установлении лиц, причастных к его совершению, а также их уголовному преследованию.

Законопроект необходим для обеспечения неотвратимости ответственности за совершение преступлений против мира и военные преступления, он регламентирует порядок производства по соответствующим уголовным делам в отношении умерших лиц вне зависимости от согласия их близких родственников. «В частности, законопроектом предусматривается невозможность отказа в возбуждении уголовного дела и прекращения производства», — уточняет БЕЛТА.

Ранее в нижнюю палату парламента Белоруссии внесли указанный законопроект. В апреле 2021 года Генпрокуратура страны возбудила уголовное дело о геноциде жителей республики в годы Великой Отечественной войны. Позднее белорусский президент Александр Лукашенко подписал закон «О геноциде белорусского народа».

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