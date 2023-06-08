Законопроект о судах над мертвыми нацистами внесли в парламент Белоруссии

Законопроект о привлечении к суду умерших нацистов поступил в парламент Белоруссии

В нижнюю палату парламента Белоруссии внесли законопроект «Об изменении Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь», который позволит судить умерших нацистских преступников, причастных к геноциду народа страны в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила Палата представителей Национального собрания государства в Telegram.

Согласно заявлению властей, документ разработан для обеспечения неотвратимости ответственности за совершение преступлений против мира и безопасности человечества. Кроме того, законопроект «регламентирует порядок производства по уголовным делам о названных преступлениях в отношении умерших лиц вне зависимости от согласия их близких родственников».

В апреле 2021 года Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о геноциде жителей республики в годы Великой Отечественной войны. Генеральный прокурор страны Андрей Швед заявлял, что сведения, которые будут получены в ходе дела, позволят международным организациям признать страну пострадавшей от геноцида Третьего рейха и пресекут попытки «обесценить исторические факты».

Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон «О геноциде белорусского народа», предусматривающий уголовную ответственность за отрицание массового истребления белорусов в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период.