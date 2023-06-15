Microsoft предложила пользователям самим отремонтировать свои ПК

ArsTechnica: Microsoft начала продавать детали для самостоятельного ремонта компьютеров

Американская компания Microsoft начала продавать запасные компоненты для самостоятельного ремонта компьютеров Surface. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

Журналисты обратили внимание на появление запчастей и деталей для фирменных ПК в интернет-магазине Microsoft Store. «Microsoft сделала следующий шаг, разместив в своем магазине десятки запасных частей для планшетов, ноутбуков и моноблоков Surface», — отметили авторы медиа.

В свободной продаже оказались компоненты для компьютеров Surface Pro 8, 9, X, Surface 2, 3, 4, 5, Go 2, Studio и Studio 2+. Пользователям предложили многие мелкие детали, аккумуляторы, запасные экраны. Так, стоимость SSD-накопителя составила 82 доллара, подставки для компьютера — 50 долларов, модуля системы охлаждения — 50 долларов. Одной из самой дорогих деталей в магазине оказалась передняя панель с экраном для ноутбука Surface 9 Pro, которую оценили в 363 доллара, или около 30 тысяч рублей.

«При покупке комплекта для ремонта вы получите саму деталь и соответствующие сопутствующие компоненты — например, винты», — пообещал вице-президент Microsoft Тим МакГигган. Топ-менеджер компании отметил, что инструменты от iFixit, необходимые для ремонта, продаются отдельно.

Microsoft разрешила самостоятельный ремонт своей техники и опубликовала соответствующие инструкции для фирменных ПК в конце 2021 года. Ранее подобную программу запустила Apple.