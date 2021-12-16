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Microsoft разрешила ремонтировать свои гаджеты

Microsoft разрешила пользователям самостоятельно ремонтировать свои устройства

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Microsoft разрешила самостоятельный ремонт своей техники. Об этом сообщается на сайте iFixit.

Американский IT-гигант договорился о партнерстве с компанией iFixit, которая занимается изучением ремонтопригодности различных устройств. В рамках сотрудничества авторизованные поставщики, корпоративные клиенты и независимые пользователи смогут приобретать оборудование для самостоятельного ремонта гаджетов.

«Microsoft сделала большой шаг к тому, чтобы ремонт оказался доступным для клиентов», — отметил руководитель Кайл Винс (Kyle Wiens). Компания Винса неоднократно обозревала девайсы от Microsoft, в частности, ноутбуки линейки Surface. Обычно устройства получали невысокий рейтинг из-за того, что их практически невозможно отремонтировать без специальных знаний и инструментов.

Первым шагом в рамках сотрудничества двух компаний стал выпуск набора для ремонта, который позволит заменить дисплей проблемного компьютера Surface. «Как и многим компаниям, Microsoft еще предстоит пройти долгий путь в плане ремонтопригодности, и мы рады присоединиться к ним», — подчеркнул Кайл Винс.

В конце ноября Apple объявила о запуске программы домашнего ремонта гаджетов Self Service Repair. Вслед за производителем iPhone о наличии похожей программы заявили в Xiaomi.

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Андрей Ставицкий
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