Xiaomi вслед за Apple позволит ремонтировать смартфоны дома

Xiaomi объявила о запуске программы Xiaomi Cares, посвященной самостоятельному ремонту смартфонов. Об этом сообщает издание GSM Arena.

В анонсе индийского подразделения корпорации в Twitter говорится, что пользовательский опыт всегда был на первом месте для компании. «Теперь мы поднимаемся на ступеньку выше, только для вас», — уточняется в сообщении. Xiaomi India не раскрывает конкретных условий программы и сроки ее запуска, отмечая, что он состоится в ближайшее время.

Журналисты издания интерпретировали анонс как запуск программы, которая разрешает пользователям ремонтировать свои девайсы, вслед за Apple. «Xiaomi Cares, разворачиваемая индийской компанией, нацелена на то, чтобы сделать поддержку потребителей и обслуживание клиентов удобными и беспроблемными», — прокомментировали анонс в Xiaomi. Авторы отметили, что корпорация не уточняет, какие виды гаджетов позволит чинить в домашних условиях и будет ли предоставлять потребителям запчасти и инструкции.

В конце ноября Apple объявила о запуске программы, в рамках которой разрешит пользователям ремонтировать смартфоны и компьютеры самостоятельно. Self Service Repair стартует в начале следующего года в США, затем она будет развернута на другие регионы.