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08:55, 15 июня 2023Из жизни

Раскрыты подробности о съемках принцессы Швеции топлес со змеей

Daily Mail: шведская принцесса София в юности снималась топлес для мужского журнала

Фото: Pontus Lundahl / TT / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Шведская принцесса София, герцогиня Вермландская, в юности снималась топлес, а позже получила сертификат инструктора по йоге. Эти и другие подробности прошлой жизни герцогини Вермландской раскрыло издание Daily Mail.

Будущая супруга принца Карла Филиппа родилась в 1984 году. София с детства выделялась красотой, а став старше занялась модельной карьерой. В 20 лет она снималась в откровенных фотосессиях для мужского журнала Slitz и даже получила титул Мисс Slitz-2004. Более того, во время одной из съемок вокруг ее обнаженного тела обвивалась змея, прикрывая грудь. В 2010 году, когда новость об отношениях девушки с принцем Карлом Филиппом стала общеизвестной, шведские подданные шутили, что журнальный титул — единственный у будущей принцессы. Кроме того, многие высказывались о ней не слишком доброжелательно.

«Люди высказывались обо мне, моих отношениях и не только. Это удивило меня и надолго выбило из колеи», — вспомнила те дни принцесса София в эфире шведского телеканала TV4 в 2021 году.

Несмотря на то, что сначала подданные не очень тепло приняли Софию, она, став в 2015 году принцессой, сумела завоевать их доверие. Супруга Карла Филиппа оказалась скромной, хорошо образованной женщиной. Кроме того, во время пандемии коронавируса она работала волонтером в больницах. Это сделало принцессу Софию одним из самых уважаемых членов королевской семьи.

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Точно неизвестно при каких обстоятельствах завязались романтические отношения между Софией и Карлом Филиппом. Однако издание отмечает, что будущая принцесса была знакома с его сестрой, наследницей престола, крон-принцессой Викторией. По данным Daily Mail, девушки познакомились в одном из ночных клубов Стокгольма.

В качестве члена королевской семьи София большую часть времени посвящает благотворительности. 38-летняя принцесса с супругом воспитывают троих сыновей: семилетнего принца Александра, принца Габриэля, пяти лет и Юлиана, которому сейчас два года. София говорит, что не жалеет о карьере модели и прошлых нападках соотечественников, так как они сделали ее тем, кто она есть.

Ранее сообщалось, что девушка из обычной семьи вышла замуж за наследного принца Иордании Хусейна бин Абдаллу. 28-летняя Раджва аль-Сайф рассказала, что с будущем мужем ее познакомил одноклассник.

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    Екатерина Улитина
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