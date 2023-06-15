В США оценили вероятность помилования Трампа

Бывший вице-президент США Пенс назвал преждевременными разговоры о помиловании Трампа

Бывший вице-президент США Майк Пенс оценил вероятность помилования экс-президента страны Дональда Трампа, при котором он занимал свой пост. Об этом Пенс высказался в эфире радиопрограммы «Шоу Клэя Трэвиса и Бака Секстона».

Пенс не ответил на вопрос, помилует ли он Трампа в случае избрания на пост главы государства в 2024 году. Он подчеркнул, что выдвинутые против экс-президента обвинения являются серьезными. Он также назвал преждевременными разговоры о помиловании Трампа.

«Послушайте, я был губернатором в прошлом, и я объявлял помилования. Я отношусь к праву объявлять помилование очень серьезно. Это чрезвычайно важные полномочия для того, кто занимает руководящую должность. И я думаю, что говорить об этом сейчас преждевременно», — подчеркнул Пенс.

Дональду Трампу предъявили обвинения по 37 пунктам из-за того, что он хранил у себя секретные документы. Он заявил, что невиновен, а обвинения назвал «политическим преследованием». Каждый из пунктов обвинения грозит политику 20 годами тюрьмы.