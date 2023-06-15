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23:51, 15 июня 2023Спорт

В UFC прокомментировали предъявленное Макгрегору обвинение в изнасиловании

В UFC заявили, что собирают дополнительные сведения о предъявленном Макгрегору обвинении
Конор Макгрегор

Конор Макгрегор. Фото: Rich Storry / Reuters

Представители Абсолютного бойцовского чемпиона (UFC) прокомментировали обвинение в изнасиловании, предъявленное ирландскому бойцу Конору Макгрегору. Заявление организации приводит Sportskeeda.

«Организации известно о недавних обвинениях в отношении Конора Макгрегора, и она продолжит собирать дополнительные сведения об этом инциденте», — сообщил промоушен. В UFC отметили, что дождутся окончания разбирательств, прежде чем делать какие-либо дополнительные заявления.

15 июня издание TMZ сообщило, что Макгрегору предъявили обвинение в изнасиловании женщины во время четвертой игры «Майами Хит» и «Денвер Наггетс» в финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Адвокат потерпевшей заявил, что ирландец совершил действия насильственного характера в мужском туалете.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе. Всего в активе ирландца 28 боев, в которых он одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.

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    Андрей Стрельцов
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