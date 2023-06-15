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22:00, 15 июня 2023Спорт

Макгрегора обвинили в изнасиловании женщины

TMZ: Конора Макгрегора обвинили в изнасиловании женщины во время матча финальной серии НБА
Конор Макгрегор

Конор Макгрегор. Фото: Kyle Terada / Reuters

Ирландского бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора обвинили в изнасиловании женщины. Об этом сообщает TMZ.

По информации издания, инцидент произошел во время четвертой игры «Майами Хит» и «Денвер Наггетс» в финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Ариэль Митчелл, адвокат потерпевшей, заявил, что ирландец совершил действия насильственного характера в мужском туалете.

Отмечается, что девушка смогла вырваться и сбежать. Позднее она сообщила о случившемся в полицию, однако в данный момент не планирует подавать иск в суд. Предположительно, она хочет урегулировать конфликт с командой Макгрегора. Представители бойца называют эти обвинения ложными.

Макгрегор — бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легком и полулегком весе. Всего в активе ирландца 28 боев, в которых он одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.

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    Андрей Стрельцов
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