Польский депутат Корвин-Микке испугался участия Варшавы в мировой войне из-за США

Депутат сейма, лидер партии «Конфедерация» Януш Корвин-Микке заявил, что США могут втянуть Польшу в мировую войну. Об этом он высказался в беседе с Myśl Polska.

«Американцы пытаются предотвратить мировую войну. Однако очень многие хотели, чтобы не было войны, а потом как-то сделали так, чтобы она случилась… Я очень боюсь, что нас втянут в эту войну. Энтузиазм PiS [правящая партия в Польше] по поводу этой мировой войны поистине заслуживает осуждения», — рассказал политик.

Депутат допустил, что в скором времени БРИКС оставит США без монополии на доминирующую валюту. В противном случае Вашингтон сделает ставку на мировую войну, испугался Корвин-Микке. По его мнению, Польшей «правят идиоты», поскольку Варшава готова нести потери ради падения России.

Ранее в Польше предупредили Украину о риске контрнаступления. Генерал Станислав Козей заявил, что крупные бои украинских военных с российскими станут риском для Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что силы страны уже ведут контрнаступление. Он не стал раскрывать подробности операции, подчеркнув, что все будут это «ощущать».