Похитившего сотрудника СЦКК украинского командира осудили на восемь лет колонии

Суд ЛНР приговорил к восьми годам колонии военного ВСУ Калину за похищение сотрудника СЦКК

Суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил к восьми годам колонии строгого режима военного Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрия Закопца с позывным Калина за похищение сотрудника Совместного центра по контролю и координации (СЦКК), об этом сообщает управление Следственного комитета России по ЛНР.

Отмечается, что собранные следователями доказательства оказались достаточными, чтобы осудить украинского командира за похищение человека группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия и угрозой насилия, опасного для жизни.

Как стало известно Следственному комитету, в октябре 2021 года Закопец и два его подчиненных заметили сотрудника СЦКК и потребовали проследовать на подконтрольную им территорию. После отказа военные несколько раз выстрелили у него над головой, связали и увезли в неизвестном направлении, после чего удерживали там более 140 дней.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Дело в отношении двоих его сослуживцев выделено в отдельное производство.

Стрелок украинского батальона «Донбасс» Юрий Закопец с позывным Калина сдался в плен в Луганской народной республике 23 мая 2022 года вместе с шестью украинскими военными.

Он награжден украинским орденом «За мужество» ІІІ степени и медалью «Защитнику Отчизны», а в 2016 году выступал на собрании Верховной Рады по случаю дня конституции.

