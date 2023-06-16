Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Александра Саснович
1:0
Завершен
Людмила Самсонова
Хертогенбосх (ж)
Эмина Бектас
0:0
1-й сет
live
Екатерина Александрова
Хертогенбосх (ж)
Вероника Кудерметова
Сегодня
17:45 (Мск)
Селин Наэф
Хертогенбосх (ж)
Финляндия
Сегодня
19:00 (Мск)
Словения
ЧЕ-2024 - квалификация|Группа H. 3-й тур
Сан-Марино
Сегодня
21:45 (Мск)
Казахстан
ЧЕ-2024 - квалификация|Группа H. 3-й тур
Уэльс
Сегодня
21:45 (Мск)
Армения
ЧЕ-2024 - квалификация|Группа D. 3-й тур
13:44, 16 июня 2023Спорт

В «Торино» назвали гол Миранчука лучшим в сезоне

В «Торино» назвали гол российского полузащитника Алексея Миранчука лучшим в сезоне

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

В «Торино» назвали гол российского полузащитника Алексея Миранчука лучшим в сезоне-2022/2023. Об этом сообщается в Twitter итальянского клуба.

Лучшим признали мяч, забитый россиянином в ворота «Вероны» в матче 16-го тура чемпионата Италии (1:1). Гол Миранчука на 64-й минуте спас команду от поражения.

В завершившемся сезоне чемпионата Италии «Торино» занял десятое место. 27-летний российский футболист провел 29 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал шесть голевых передач.

Миранчук стал футболистом «Торино» 11 августа 2022 года. Туринский клуб взял полузащитника в аренду из «Аталанты» с правом выкупа.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Коршунова
    Обсудить
    Последние новости
    ВТБ отказался покупать долю в «Яндексе»
    Губернатор Запорожья рассказал про обстановку с контрнаступлением ВСУ
    Мобилизованным россиянам вернули деньги за путевки
    Парикмахер раскрыл связь между цветом волос девушки и ее характером
    Вероятность заморозки конфликта после провала контрнаступления ВСУ оценили
    Названы способные вызвать депрессию популярные продукты
    Великобритания пожертвует Украине 77 миллионов долларов
    Врачи в Подмосковье пожаловались на мешающие работать нелепые вызовы скорой
    Неизвестный попытался поджечь два релейных шкафа в Липецкой области
    В украинском городе заявили о сложной ситуации с водой из-за разрушения ГЭС
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.