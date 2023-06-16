ФСБ предотвратила теракт в учебном заведении Армавира и задержала подростка

СКР: в Армавире арестован 15-летний подросток, готовивший теракт в учебном заведении

В Армавире сотрудники ФСБ предотвратили теракт в учебном заведении, который готовил 15-летний подросток. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Несовершеннолетний арестован по решению суда, ему предъявлено обвинение в приготовлении к совершению теракта.

По данным следствия, подросток решил поджечь учебное заведение с целью устрашения населения. Он заготовил зажигательную смесь и стал мастерить оружие. Однако его планы сорвали силовики. Юношу задержали 15 мая. В ходе обыска правоохранители нашли в хозяйственной постройке самодельное оружие.

14 июня сообщалось, что следователь ФСБ возбудил уголовное дело против 15-летнего школьника из Свердловской области из-за его обучения террористическим навыкам. Силовики нашли в его телефоне «Руководство по начальной военной подготовке», инструкции по тактике проведения терактов и изготовлению взрывчатых веществ.