Силовые структуры
Российский подросток попал под следствие ФСБ за обучение навыкам терактов
Baza: на Урале ФСБ возбудила дело против школьника за обучение террористическим навыкам
Следователь ФСБ возбудил уголовное дело против 15-летнего школьника из Свердловской области из-за его обучения террористическим навыкам. Об этом сообщает Baza.
У школьника дома был проведен обыск, в результате которого силовики нашли в телефоне подозреваемого «Руководство по начальной военной подготовке», инструкции по тактике проведения терактов и изготовлению взрывчатых веществ.
По версии следствия, школьник начал свое обучение с октября 2022 года. Он также был подписан на экстремистские каналы в мессенджере.
Оперативники выявили подростка в апреле, но известно о нем стало только сейчас. Школьник стал фигурантом уголовного дела по статье 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»).