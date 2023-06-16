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14:29, 16 июня 2023Экономика

На ПМЭФ предложили провести национализацию сразу после приватизации

Депутат Госдумы Макаров предложил провести национализацию сразу после приватизации

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров выдвинул новое предложение в рамках дискуссии о необходимости новой приватизации в России. В ходе разговора на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023) он предложил сначала продать государственное имущество, а затем тут же национализировать его, пишет РБК.

Депутат напомнил, что пока представители бизнеса и экономического блока правительства говорят о приватизации, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин настаивает на национализации, и его мнение нельзя не учитывать.

Вот если бы это были скачки, вы бы на кого поставили? Я бы поставил на руководителя Следственного комитета, потому что если вы не согласитесь на национализацию, он может применить конфиксацию

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров

По его словам, в российской практике принято скрещивать противоположные подходы, поэтому его предложение сначала продать актив, а потом забрать его же выглядит реалистичным. «На самом деле, поверьте, это интересная перспектива», — сказал депутат.

Также во время разговора Макаров пошутил о безопасных темах, которые можно поднимать на форуме, не боясь уголовного преследования. По его мнению, говорить можно о заготовке грибов, а также об административном и уголовном наказании, которое возникает в случае, если грибы оказываются неправильного размера.

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«Как не сажать, если диаметр лисички меньше 1,5 см? Очевидно, что надо сажать», — заключил депутат, заметив, что в России на каждую проблему, реальную или мнимую, вносят поправки в Административный и Уголовный кодекс.

В поддержку приватизации на форуме, в частности, выступила председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина. Ее поддержал даже главный публичный оппонент, миллиардер Олег Дерипаска, заявивший, что «приватизация всего и сейчас — главный лозунг наших дней».

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