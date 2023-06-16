Проект военно-транспортного самолета Ил-112В модифицируют

Мантуров: проект турбовинтового самолета Ил-112В модифицируют в части крыла и двигателей

Проект российского легкого турбовинтового военно-транспортного самолета Ил-112В модернизируют. Изменения затронут конструкцию крыла и двигателей. Об этом вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

«Этот проект будет модифицирован, технологические изменения затронут конструкцию крыла и двигателей», — сказал он.

Ил-112В совершил первый полет в 2019 году. Перспективный самолет предназначен для замены военно-транспортных самолетов Ан-26. Грузоподъемность Ил-112В, который получил два двигателя ТВ7-117СТ, составляет пять тонн.

В мае 2022 года сообщалось, что комиссия завершила работу по расследованию причин падения самолета Ил-112В в августе 2021 года.

В феврале того же года РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщило, что работы по созданию Ил-112В приостановлены до завершения расследования падения первого опытного образца воздушного судна.