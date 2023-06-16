Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:29, 16 июня 2023Наука и техника

Проект военно-транспортного самолета Ил-112В модифицируют

Мантуров: проект турбовинтового самолета Ил-112В модифицируют в части крыла и двигателей

Фото: Marina Lystseva / Wikimedia

Проект российского легкого турбовинтового военно-транспортного самолета Ил-112В модернизируют. Изменения затронут конструкцию крыла и двигателей. Об этом вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

«Этот проект будет модифицирован, технологические изменения затронут конструкцию крыла и двигателей», — сказал он.

Ил-112В совершил первый полет в 2019 году. Перспективный самолет предназначен для замены военно-транспортных самолетов Ан-26. Грузоподъемность Ил-112В, который получил два двигателя ТВ7-117СТ, составляет пять тонн.

Материалы по теме:
«Борей», «Удав» и «Белые лебеди»: какое оружие получит армия России в 2023 году?
«Борей», «Удав» и «Белые лебеди»:какое оружие получит армия России в 2023 году?
23 января 2023
Какие истребители есть у России? Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
Какие истребители есть у России?Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
21 марта 2023

В мае 2022 года сообщалось, что комиссия завершила работу по расследованию причин падения самолета Ил-112В в августе 2021 года.

В феврале того же года РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщило, что работы по созданию Ил-112В приостановлены до завершения расследования падения первого опытного образца воздушного судна.

Что думаешь? Оцени!
    Даниил Иринин
    Обсудить
    Последние новости
    Зеленский отказался от заморозки конфликта
    Россиян поймали на торговле нашпигованными наркотиками камнями
    В Китае зафиксировали температурный рекорд
    Франция призвала ускорить вступление Швеции в НАТО
    Летевший в Сочи пассажирский самолет экстренно сел в другом городе
    Барабанщик Rammstein высказался о секс-скандале вокруг Тилля Линдеманна
    Ученые спрогнозировали появление нового передающегося клещами вируса
    Сын основателя Playboy завел аккаунт на OnlyFans и объяснился
    Дачникам рассказали о неожиданном способе избавиться от одуванчиков
    Курс евро в России установил новый рекорд
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.