Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В России приостановили работы по созданию Ил-112В

Источник в ОПК: в России приостановили работы по созданию военного самолета Ил-112В

Фото: Марина Лысцева / РИА Новости

В России приостановлены работы по созданию легкого военно-транспортного самолета Ил-112В до завершения расследования катастрофы с первым опытным образцом воздушного судна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

По словам собеседника агентства, работы по созданию воздушного судна приостановлены с 9 февраля. Также приостановлены работы по сборке на ВАСО второго и третьего летных образцов Ил-112В. Источик добавил, что решение о продолжении работ будет принимать госзаказчик по итогам расследования.

Материалы по теме:
«Циркон», Су-57 и самый большой вертолет: какое оружие получит Россия в 2022 году
«Циркон», Су-57 и самый большой вертолет:какое оружие получит Россия в 2022 году
14 января
Арсенал демократии. Гранатометы, беспилотники и катера: какое оружие Запад поставляет Украине
Арсенал демократии.Гранатометы, беспилотники и катера: какое оружие Запад поставляет Украине
28 января

Другой источник агентства в ОПК рассказал о приближении очередного этапа опытно-конструкторских работ по самолету Ил-112 по заказу Минобороны, однако по итогам расследования аварии могут потребоваться дополнительные работы как по двигателю, так и по планеру. Реализацию проекта поставили на паузу, чтобы «не делать двойную работу, не расходовать лишних средств и не создавать предпосылки для срыва сроков контрактных обязательств». Работа будет продолжена после завершения работы комиссии, «с учетом выводов».

17 августа опытный образец новейшего российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел крушение 17 августа в ходе полета в Подмосковье. Инцидент произошел во время тренировочного полета. Все три члена экипажа погибли. Одна из версий произошедшего — попадание масла в камеру сгорания.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США обвинили Путина в разрыве Минских соглашений «в клочья»
Самая сексуальная спортсменка мира показала фото в обтягивающем топе на молнии
Китай отреагировал на признание Москвой ДНР и ЛНР
Иммунолог рассказал о последствиях заражения омикрон-штаммом
США и Украина обсудили меры на признание Россией ДНР и ЛНР
Япония запустит первый поезд на водороде
Российская туристка назвала вескую причину отказаться от отелей «все включено»
В России приостановили работы по созданию Ил-112В
ВСУ обстреляли ДНР запрещенными минами
Россиянка раскрыла стоимость запуска стартапа в Москве
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.