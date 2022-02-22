В России приостановили работы по созданию Ил-112В

В России приостановлены работы по созданию легкого военно-транспортного самолета Ил-112В до завершения расследования катастрофы с первым опытным образцом воздушного судна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

По словам собеседника агентства, работы по созданию воздушного судна приостановлены с 9 февраля. Также приостановлены работы по сборке на ВАСО второго и третьего летных образцов Ил-112В. Источик добавил, что решение о продолжении работ будет принимать госзаказчик по итогам расследования.

Другой источник агентства в ОПК рассказал о приближении очередного этапа опытно-конструкторских работ по самолету Ил-112 по заказу Минобороны, однако по итогам расследования аварии могут потребоваться дополнительные работы как по двигателю, так и по планеру. Реализацию проекта поставили на паузу, чтобы «не делать двойную работу, не расходовать лишних средств и не создавать предпосылки для срыва сроков контрактных обязательств». Работа будет продолжена после завершения работы комиссии, «с учетом выводов».

17 августа опытный образец новейшего российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел крушение 17 августа в ходе полета в Подмосковье. Инцидент произошел во время тренировочного полета. Все три члена экипажа погибли. Одна из версий произошедшего — попадание масла в камеру сгорания.