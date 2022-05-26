ТАСС: завершено расследование причин крушения ИЛ-112В в августе 2021 года в Кубинке

Комиссия завершила работу по расследованию причин крушения нового военно-транспортного самолета Ил-112В в августе 2021 года в подмосковной Кубинке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли.

Отмечается, что результаты расследования публиковаться не будут. «Комиссия завершила расследование причин катастрофы Ил-112В, заключение подписано», — сообщил собеседник агентства.

По словам другого источника, заключение комиссии прямо не называет причину трагедии и не возлагает прямую ответственность за нее на производителей двигателей, авиационных комплектующих или экипаж.

Официальной информации на этот счет пока не поступало.

Новейший российский самолет Ил-112В разбился 17 августа при заходе на посадку во время тренировочного полета. На борту находились опытные летчики-испытатели — Герой России Николай Куимов и Дмитрий Комаров, а также бортинженер-испытатель Николай Хлудеев. Никто не выжил.