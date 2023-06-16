Африканская делегация назвала ложью информацию о взрывах в Киеве

Представитель лидера ЮАР Магвенья заявил, что не слышал взрывов в Киеве

Африканская делегация не слышала взрывы и сирены в Киеве во время воздушной тревоги. Об этом заявил Винсент Магвенья, представитель президента ЮАР Сирила Рамафосы. Его слова цитирует РИА Новости.

«Как ни странно, мы не слышали сирен или взрывов. Африканская мирная миссия проходит по плану... Мы не слышали никаких взрывов. Вместо этого мы видели, как люди неспешно ходили. Все выглядит нормально из того, что мы видели», — сообщил он.

По его словам, люди спокойно гуляли по улицам Киева. Информацию о взрывах в украинской столице он назвал «намеренной дезинформацией».

Сообщение о взрывах и воздушной тревоге в Киеве появилось во время визита лидеров африканских стран в Киев.

Военкор Борис Рожин предположил, что тревога постановочная и сделана украинскими властями чтобы испортить отношения России и ЮАР.

16 июня в Киев приехали лидеры африканских стран для переговоров об урегулировании конфликта на Украине. 17 июня они посетят Москву.

В составе делегации были президент ЮАР, лидер Коморских Островов и председатель Африканского союза, президент Республики Конго, президент Уганды, глава Сенегала и президент Замбии.