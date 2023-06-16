Киев начал расследование о применении бельгийского оружия в России

Резников: Киев начал расследование о применении бельгийского оружия на территории России

Киев начал расследование применения оружия бельгийского производства на российской территории. В этом министр обороны Украины Алексей Резников заверил коллегу из Брюсселя Людивин Дедондер, пишет La Libre.

Глава украинского военного ведомства подтвердил, что получил письмо от Дедондер с вопросом, почему переданное Киеву оружие применялось диверсантами во время нападения на российские приграничные населенные пункты. Издание поясняет, что к каждой партии оружия прилагается документ, запрещающий использовать их вне пределов Украины.