Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:36, 16 июня 2023Бывший СССР

Киев начал расследование о применении бельгийского оружия в России

Резников: Киев начал расследование о применении бельгийского оружия на территории России

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Киев начал расследование применения оружия бельгийского производства на российской территории. В этом министр обороны Украины Алексей Резников заверил коллегу из Брюсселя Людивин Дедондер, пишет La Libre.

Глава украинского военного ведомства подтвердил, что получил письмо от Дедондер с вопросом, почему переданное Киеву оружие применялось диверсантами во время нападения на российские приграничные населенные пункты. Издание поясняет, что к каждой партии оружия прилагается документ, запрещающий использовать их вне пределов Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    На Украине рассказали о состоянии главы разведки Буданова
    В США сравнили российскую оборону со стальной стеной
    Производитель Leopard заявил о сделке с властями Германии на поставку снарядов
    В США обеспокоились эффективностью российской тактики против ВСУ
    В центре Москвы выставили квартиры по цене до 2,5 миллионов рублей
    Во Франции разочаровались действиями ВСУ
    Киев начал расследование о применении бельгийского оружия в России
    В России разработают учебник для вузов с разделом о спецоперации
    Военный эксперт оценил шансы новой атаки ВСУ на приграничные территории России
    Самая сексуальная в мире волейболистка показала фигуру в бикини
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.