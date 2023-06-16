Спецпредставитель президента Швыдкой назвал передачу «Троицы» РПЦ справедливым решением

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал передачу иконы «Святая Троица» Андрея Рублева РПЦ справедливым решением. Об этом он сообщил в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА Новости.

Государственный деятель добавил, что считает важным не то, кто владеет иконой, а то, как ее сохранить для будущего.

«Важно, как сделать это доступным для людей, которые не являются воцерковленными или принадлежат к другой конфессии. Но самое главное, что сегодня очень важно — сохранить икону для будущего», — отметил Швыдкой.

Ранее министр культуры России Ольга Любимова рассказала, куда отправится икона «Святая Троица» Андрея Рублева после экспонирования в московском храме Христа Спасителя.

Икону «Троица» Андрея Рублева привезли в храм Христа Спасителя в субботу, 3 июня. До этого патриарх Кирилл заявил, что «Троица» будет выставляться здесь в течение года, после чего ее вернут в Троице-Сергиеву лавру.