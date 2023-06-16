Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:34, 16 июня 2023Культура

Швыдкой назвал передачу «Троицы» РПЦ справедливым решением

Спецпредставитель президента Швыдкой назвал передачу «Троицы» РПЦ справедливым решением

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал передачу иконы «Святая Троица» Андрея Рублева РПЦ справедливым решением. Об этом он сообщил в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА Новости.

Государственный деятель добавил, что считает важным не то, кто владеет иконой, а то, как ее сохранить для будущего.

«Важно, как сделать это доступным для людей, которые не являются воцерковленными или принадлежат к другой конфессии. Но самое главное, что сегодня очень важно — сохранить икону для будущего», — отметил Швыдкой.

Ранее министр культуры России Ольга Любимова рассказала, куда отправится икона «Святая Троица» Андрея Рублева после экспонирования в московском храме Христа Спасителя.

Икону «Троица» Андрея Рублева привезли в храм Христа Спасителя в субботу, 3 июня. До этого патриарх Кирилл заявил, что «Троица» будет выставляться здесь в течение года, после чего ее вернут в Троице-Сергиеву лавру.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Астахова
    Обсудить
    Последние новости
    ВТБ отказался покупать долю в «Яндексе»
    ЕС назвал условие для поддержки инициативы африканских лидеров по Украине
    В ООН признали победу России над голодомором
    На Украине описали реакцию Запада на медленное контрнаступление
    Россиян предупредили о наказании за хостелы в частных домах
    Врач раскрыл опасность кроссфита
    Москву начали спасать от жары распылением воды в воздухе
    Названо число россиян с зарплатами меньше МРОТ
    Швыдкой назвал передачу «Троицы» РПЦ справедливым решением
    Драка на секс-чемпионате в Швеции попала на видео
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.