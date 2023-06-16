Швыдкой назвал передачу «Троицы» РПЦ справедливым решением
Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал передачу иконы «Святая Троица» Андрея Рублева РПЦ справедливым решением. Об этом он сообщил в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА Новости.
Государственный деятель добавил, что считает важным не то, кто владеет иконой, а то, как ее сохранить для будущего.
«Важно, как сделать это доступным для людей, которые не являются воцерковленными или принадлежат к другой конфессии. Но самое главное, что сегодня очень важно — сохранить икону для будущего», — отметил Швыдкой.
Ранее министр культуры России Ольга Любимова рассказала, куда отправится икона «Святая Троица» Андрея Рублева после экспонирования в московском храме Христа Спасителя.
Икону «Троица» Андрея Рублева привезли в храм Христа Спасителя в субботу, 3 июня. До этого патриарх Кирилл заявил, что «Троица» будет выставляться здесь в течение года, после чего ее вернут в Троице-Сергиеву лавру.