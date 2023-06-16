Иностранное судно загорелось в Приморье

РИА: судно под флагом Маршалловых Островов загорелось у берегов Находки в Приморском крае

Балкер Beks Force под флагом Маршалловых Островов загорелось у берегов Находки Приморского края. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что судно вспыхнуло горит примерно в 40 километрах от порта Находка. По данным собеседника агентства, экипаж балкера состоит из 25 человек, двое из них пострадали. Он добавил, что в район бедствия направлены проходящие суда.

Ранее сообщалось, что в поселке Красниково Курской области загорелось административное здание предприятия «Белполь», после чего огонь перекинулся на складское строение. По неподтвержденной информации, пожар мог возникнуть после взрыва беспилотника. Спасатели уточнили, что огонь успел распространиться на площади в две тысячи квадратных метров.

11 июня в Москве потушили пожар площадью 750 квадратных метров в автосервисе, расположенном на Люблинской улице.