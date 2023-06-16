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05:06, 16 июня 2023Россия

Пожар на складе с пухом в Курской области локализовали

Пожарные локализовали возгорание на складе хранения пуха в Курской области

Фото: пресс-служба МЧС России

Пожарные локализовали возгорание на складе хранения пуха в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале.

Спасатели уточнили, что огонь успел распространиться на площади в две тысячи квадратных метров.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в поселке Красниково. Там загорелось административное здание предприятия «Белполь», после чего огонь перекинулся на складское строение. По неподтвержденной информации, пожар мог возникнуть после взрыва беспилотника.

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    Марина Совина
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