Пожар на складе с пухом в Курской области локализовали

Пожарные локализовали возгорание на складе хранения пуха в Курской области

Пожарные локализовали возгорание на складе хранения пуха в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале.

Спасатели уточнили, что огонь успел распространиться на площади в две тысячи квадратных метров.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в поселке Красниково. Там загорелось административное здание предприятия «Белполь», после чего огонь перекинулся на складское строение. По неподтвержденной информации, пожар мог возникнуть после взрыва беспилотника.