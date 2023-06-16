Пожар на складе с пухом в Курской области локализовали
Пожарные локализовали возгорание на складе хранения пуха в Курской области
Пожарные локализовали возгорание на складе хранения пуха в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале.
Спасатели уточнили, что огонь успел распространиться на площади в две тысячи квадратных метров.
Ранее сообщалось, что инцидент произошел в поселке Красниково. Там загорелось административное здание предприятия «Белполь», после чего огонь перекинулся на складское строение. По неподтвержденной информации, пожар мог возникнуть после взрыва беспилотника.