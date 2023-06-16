Главу Украинской ассоциации футбола арестовали
Главу Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко арестовали. Об этом сообщает FootballHub.
Шевченковский районный суд Львова постановил взять Павелко под стражу на 60 дней — до 14 августа 2023 года. Внесенный ранее залог, по информации источника, будет перечислен в пользу государства.
В ноябре 2022 года Павелко был арестован Печерским судом Киева. Тогда УАФ внесла залог в размере 9,88 миллиона гривен, благодаря этому функционер избежал взятия под стражу.
Павелко проходит подозреваемым по уголовному делу о нецелевом использовании средств международной помощи, которые предназначались на строительство завода по производству искусственной травы.
Павелко возглавляет УАФ с марта 2015 года. В феврале 2023-го его временно отстранили от должности. С 2019 года он также является членом исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций.