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17:04, 17 июня 2023Силовые структуры

Мужа звезды «Беспринципных» отправили под домашний арест

Mash: задержанного из-за наркотиков мужа актрисы Бабушкиной поместили под домашний арест

Фото: Juiced Up Media / Shutterstock / Fotodom

Мужа актрисы Кристины Бабушкиной, играющей звездную роль в сериале «Беспринципные», Андрея Гацунаева поместили под домашний арест на время следствия. Об этом пишет Mash.

Мужчину обвиняют в нападении на полицейского и перевозке наркотиков. Следствие настаивало на более жестком наказании. Ранее в Замоскворецкий районный суд Москвы поступило ходатайство об избрании Гацунаеву меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 августа.

16 июня около четырех утра полицейские остановили Mercedes-Benz актрисы Бабушкиной на улице Коровий Вал в Москве и нашли в салоне похожие на наркотики вещества. Родственники полагают, что запрещенные вещества актрисе и ее мужу были подброшены сотрудниками правоохранительных органов.

Как стало известно, супруг артистки в момент задержания укусил полицейского за палец и попытался съесть найденные в салоне иномарки улики. После этого Гацунаев стал фигурантом сразу двух уголовных дел.

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    Мария Грушко
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