Следствие попросило арестовать мужа звезды «Беспринципных»

Следствие попросило арестовать до 16 августа задержанного в Москве мужа актрисы Бабушкиной

Следствие запросило арест мужа звезды сериала «Беспринципные» Кристины Бабушкиной Андрея Гацунаева, ставшего фигурантом дела о применении насилия к полицейскому и приобретении наркотиков. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что в Замоскворецкий районный суд Москвы поступило ходатайство об избрании Гацунаеву меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 августа.

16 июня около четырех утра полицейские остановили Mercedes-Benz актрисы Бабушкиной на улице Коровий Вал в Москве и нашли в салоне похожие на наркотики вещества.

Как стало известно, супруг артистки в момент задержания оказывал сотрудникам полиции активное сопротивление — он укусил полицейского за палец и попытался съесть найденные в салоне иномарки улики. После этого Гацунаев стал фигурантом сразу двух уголовных дел — о применении насилия в отношении представителя власти и о хранении и перевозке наркотиков.