Названы простые упражнения для развития равновесия у детей

«7 дней» назвал езду на велосипеде способствующей развитию равновесия у детей

Журналисты «7 дней» назвали простые упражнения для развития равновесия у детей. Материал доступен на сайте издания.

По информации источника, упражнения можно выполнять дома и на открытом воздухе. Отмечается, что для этого не нужен специальный инвентарь. Лучше всего преподнести эти упражнения в формате игры и присоединиться к ребенку, выполняющему их.

Для начала можно выполнить упражнения на баланс на бордюре. Езда на велосипеде также способствует улучшению осанки и равновесия. Кроме того, можно стоять на одной ноге или надеть штаны, балансируя.

Ранее 17 июня тренер Клавдия Голубцова раскрыла способ проработки пресса с помощью пилатеса. Исходное положение для первого упражнения — лежа на спине, поясница прижата к полу, прямые ноги подняты вертикально вверх. Затем нужно поднять голову и плечи и тянуться руками к пальцам ног, задерживаясь в верхней точке на десять счетов.