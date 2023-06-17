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14:16, 17 июня 2023Спорт

Тренер раскрыла способ проработки пресса с помощью пилатеса

Тренер Клавдия Голубцова посоветовала упражнения из пилатеса для проработки пресса

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Тренер Клавдия Голубцова раскрыла способ проработки пресса с помощью пилатеса. Ее слова приводит «Чемпионат».

Исходное положение для первого упражнения — лежа на спине, поясница прижата к полу, прямые ноги подняты вертикально вверх. Затем нужно поднять голову и плечи и тянуться руками к пальцам ног, задерживаясь в верхней точке на десять счетов. В это же время необходимо поочередно натягивать на себя и оттягивать от себя стопы.

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Следующее упражнение выполняется из той же исходной позиции. Нужно с выдохом тянуться руками к пальцам ног, отрывая лопатки, а на вдохе опускаться, при этом плечи и голову нужно оставлять на весу.

Последнее упражнение также выполняется из положения лежа, однако для него нужно приподнять голову и плечи, а ноги — согнуть в бедрах и коленях под прямым углом. Далее необходимо с выдохом тянуться руками к пяткам, затем со вдохом вернуться в исходное положение, при этом голова и плечи не должны касаться пола. Амплитуда движения очень короткая, взгляд направлен на живот.

Ранее фитнес-тренер Мария Волынкина назвала лучшие уличные упражнения на пресс. Она посоветовала выполнять подъемы или скручивания вперед на скамье, а также делать подъемы ног на турнике.

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    Дарья Коршунова
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