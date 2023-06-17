Совершивший вынужденную посадку в Якутии вертолет перевозил вахтовых рабочих

ТАСС: совершивший вынужденную посадку в Якутии вертолет Ми-8 перевозил вахтовых рабочих

Вертолет Ми-8, который 17 июня совершил вынужденную посадку в Якутии, выполнял заказной рейс и перевозил вахтовых рабочих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение авиакомпании.

«17 июня в 14:25 по местному времени [08:25 мск] вертолет авиакомпании "Алроса", выполнявший заказной рейс по маршруту Якутск-Соболох по перевозке вахтовых рабочих, совершил вынужденную посадку в 90 км от Якутска», — пишет агентство. На борту находились 4 члена экипажа и 21 пассажир. Никто из них не пострадал.

Сейчас на место вынужденной посадки отправлен резервный борт и создана комиссия по расследованию причин инцидента. По предварительной информации, решение о вынужденной посадке командир экипажа. Это произошло после того, как сработала предупреждающая сигнализация о технической неисправности, объяснили в авиакомпании.

К месту посадки вертолета также уже выдвинулись спасатели. «В готовности к реагированию находится воздушное судно Ми-8 МЧС России с 10 спасателями ведомства», — рассказали в МЧС.