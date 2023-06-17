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23:16, 17 июня 2023Спорт

Чемпионка России по ММА нокаутировала напавшего на нее незнакомца

Чемпионка России по ММА Караева ударом в челюсть нокаутировала напавшего на нее незнакомца

Фото: Prateek Katyal / Unsplash

Двукратная чемпионка России в смешанном стиле (ММА) Алана Караева нокаутировала напавшего на нее незнакомца. Об этом сообщается в Telegram-канале «Сапа 15».

По информации источника, инцидент произошел во Владикавказе. Спортсменка столкнулась с мужчиной, находившемся в состоянии алкогольного опьянения. Он предъявлял Караевой претензии по поводу татуировок на руках, после чего попытался начать драку. «Он нанес мне удар. Я рефлекторно сразу же ответила ему, совершила ряд мер самообороны», — рассказала она.

Девушка-боец ударом попала незнакомцу в челюсть, после чего тот упал без сознания. После этого Караева вызвала полицию. Отмечается, что мужчина скрылся с места происшествия, однако извинился перед спортсменкой после встречи с ее братом. В итоге она забрала заявление из полиции.

В 2017 году бывший чемпион мира по боксу по версии Всемирной боксерской ассоциации в первом полусреднем весе Эдриан Бронер устроил драку с прохожим в Лас-Вегасе. Боксер, находясь в нетрезвом состоянии, раздавал автографы. Внезапно между Бронером и его поклонницей произошел конфликт. Один из прохожих вступился за нее, но боксер отправил его в нокаут.

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    Анастасия Борисова
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