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14:24, 17 июня 2023Мир

Польша заподозрила охрану главы ЮАР в ввозе 12 контейнеров оружия на самолете

Польское СМИ утверждает, что охрана лидера ЮАР хотела ввезти 12 контейнеров оружия

Фото: Boris Roessler / dpa / Globallookpress.com

Польша заподозрила охрану главы ЮАР Сирила Рамафосы в ввозе 12 контейнеров оружия на самолете. Об этом сообщает польское СМИ Rzeczpospolita.

По информации издания, в транспорте находились вооруженные сотрудники президента ЮАР, которые намеревались провезти боевые припасы. «По пути из Варшавы в Киев президента Сирила Рамафосу хотела сопровождать вооруженная до зубов охрана. Президент прилетел в Польшу одним самолетом, а в другом – сопровождающем его – находились 120 человек - журналисты и члены его охраны», — пишут журналисты, не приводя при этом источник.

Известно, что во время произошедшего 15 июня случая охранники Рамафосы и корреспонденты находились сутки в аэропорту. При этом глава службы охраны президента ЮАР обвинил Польшу в попытке сорвать мирную миссию. В свою очередь, Погранстража Польши утверждает, что охрана лидера ЮАР добровольно осталась в самолете в Варшаве, поскольку не имела разрешения на ввоз оружия.

Ранее сообщалось, что в самолете охраны и президентского пула Рамафосы нашли опасные вещества.

Также стало известно, что польские власти отказались пропустить самолет с охраной президента ЮАР Сирила Рамафосы в Россию.

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    Екатерина Ештокина
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