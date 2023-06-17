Опасные вещества нашли в самолете сопровождения президента ЮАР

News 24: в севшем в Варшаве самолете сопровождения президента ЮАР нашли опасные вещества

Самолет, на котором в Польшу прибыли сопровождающие президента ЮАР Сирила Рамафосу, задержали в аэропорту Варшавы более чем на сутки из-за того, что, по данным польских властей, на борту воздушного судна были якобы обнаружены опасные вещества. Об этом сообщает южноафриканский портал News 24.

По данным министерства иностранных дел ЮАР, севший в аэропорту имени Фредерика Шопена самолет с сотрудниками службы безопасности главы государства и журналистами был задержан. «Ситуация возникла по ошибке польской стороны», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

«Помимо опасных веществ, на ввоз которых у представителей ЮАР не было разрешения, на борту самолета также находились люди, о которых польская сторона не была уведомлена заранее», — говорится в сообщении министерства. О каких именно опасных веществах идет речь, не уточняется.

Рамафоса прибыл в Варшаву для того, чтобы оттуда направиться в Киев обсуждать возможность прекращения огня и урегулирования конфликта между Россией и Украиной. После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, президент ЮАР отправится в Санкт-Петербург на встречу с Владимиром Путиным.

Встреча глав стран Африки и президента России состоится в субботу, 17 июня. Помимо Рамафосы, туда прибудут лидеры Коморских Островов, Республики Конго, Уганды, Сенегала и Замбии.