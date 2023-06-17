Польша отказалась пропустить самолет с охраной главы ЮАР в Россию

Польские власти отказались пропустить самолет с охраной президента ЮАР Рамафосы в Россию

Польские власти отказались пропустить самолет с охраной президента ЮАР Сирила Рамафосы в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на находящегося на борту южноафриканского журналиста Питера ду Тойта.

Ранее стало известно, что в самолете охраны и президентского пула Рамафосы якобы нашли опасные вещества, из-за чего находившиеся на борту сопровождающие южноафриканского лидера были заблокированы в аэропорту более чем на 30 часов.

Вместо того, чтобы вылететь в Россию, борт сопровождения главы ЮАР был вынужден вернуться в Преторию, столицу страны.

Сопровождение Рамафосы также не смогло прибыть и в Киев, где Рамафоса встречался с Владимиром Зеленским.

Ранее сообщалось, что Известно, что встретиться с Путиным планировали президент ЮАР, лидер Коморских Островов и председатель Африканского союза, президент Республики Конго, президент Уганды, глава Сенегала и президент Замбии.