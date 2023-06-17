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17:46, 17 июня 2023Спорт

Российский футболист объяснил отстранение на 10 матчей в иностранном чемпионате

Футболист Сулейманов заявил, что дисквалификация повлияла на его карьеру в Израиле

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Российский футболист Магомед-Шапи Сулейманов, выступающий за «Хапоэль» из Беэр-Шевы, объяснил отстранение за участие в массовой драке. Его слова приводит «Матч ТВ».

Спортсмен заявил, что не чувствует себя главным виновником. «Не собирался драться или кого‑то бить. На повторе видно: меня первого ударили по затылку, дальше пошла ответная реакция», — подчеркнул он. Сулейманов добавил, что дисквалификация повлияла на продолжение его карьеры в иностранном чемпионате.

Потасовка произошла 1 мая в концовке встречи турнира против «Маккаби» из Хайфы, которая завершилась со счетом 2:1 в пользу «Хапоэля». Отмечается, что российский нападающий ударил по лицу Долеву Хазизу из «Маккаби». За это дисциплинарная инстанция отстранила 23-летнего спортсмена на десять матчей чемпионата Израиля.

Сулейманов является воспитанником академии «Краснодара» и дебютировал в профессиональном футболе в 2017 году. За первую команду «Краснодара» он провел 119 матчей и забил 23 мяча.

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    Анастасия Борисова
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