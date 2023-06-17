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18:53, 17 июня 2023Спорт

Олимпийский чемпион ответил на предложение выступать России в статусе беженцев

Олимпийский чемпион Александр Тихонов предложить обратить страны НАТО в беженцев

Фото: Антон Сакерин / СБР / РИА Новости

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов ответил на предложение Международного олимпийского комитета (МОК), согласно котором россияне могут выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже в статусе беженцев. Его слова приводит РИА Новости.

Тихонов назвал авторов предложения сбродом уродов, которые думают только об интересах США. «Если бы у меня была такая возможность, я бы всю Европу, все страны НАТО обратил бы в беженцев. Кучка идиотов, моральных и политических», — заявил он.

16 июня агентство «Весь спорт» сообщило о решении МОК допустить российских спортсменов на Игры в Париже в качестве команды беженцев. Отмечалось, что для этого атлеты должны будут выполнить несколько условий, в том числе прекратить участие во всех национальных соревнованиях и перестать принимать любую поддержку от российских спортивных организаций.

Олимпийские игры в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года. Решение о допуске россиян к соревнованиям до сих пор не принято.

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    Андрей Стрельцов
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