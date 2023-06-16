Стало известно о решении МОК допустить россиян на ОИ-2024 как «команду беженцев»

«Весь спорт»: россиян допустят на Олимпийские игры-2024 на условиях «команды беженцев»

Российских спортсменов допустят на Олимпийских игры-2024 в Париже на условиях «команды беженцев». О таком решении Международного олимпийского комитета (МОК) стало известно агентству «Весь спорт».

Отмечается, что за основу взяты условия формирования «команды беженцев», которая существует с 2016 года. По данным источника, руководителям российских команд уже предоставлена соответствующая информация.

Для участия в Играх под флагом МОК и под названием «Нейтральные олимпийские атлеты» спортсменам нужно будет лично подать заявку, без посредничества Олимпийского комитета России (ОКР) и национальных федераций. Затем будет проведена проверка на выполнение квалификационных нормативов и соответствие критериям рекомендаций МОК.

После утверждения заявки спортсмен должен прекратить участие во всех национальных соревнованиях и перестать принимать любую поддержку от российских спортивных организаций. Решением всех вопросов, в том числе разработкой экипировки, будут заниматься специальные сотрудники МОК.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК.

