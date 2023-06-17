В Совфеде рассказали о наказании для компаний за утечку данных россиян

Сенатор Шейкин: Минцифры разработало закон о миллионных штрафах за утечку данных россиян

Минцифры разработало закон о миллионных штрафах за утечку данных россиян. Об этом рассказал член Совета Федерации Артем Шейкин, его слова приводит РИА Новости.

По словам Шейкина, разработанный Минцифры документ предполагает штраф от 5 до 10 миллионов рублей за утечку данных, а при повторном нарушении на компанию будет наложен более крупное наказание — до 3 процентов от оборота компании.

Сенатор напомнил, что президент России Владимир Путин поручил правительству внести этот закон до первого июля.

В начале июня в сети появились клиентские базы гипермаркета «Ашан», сети Gloria Jeans и компании Аскона. В первых двух случаях сведения включали в себя фамилию, номер телефона, адрес электронной почты и адреса доставки и самовывоза товаров.

Управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ Анна Кулашова называла человеческий фактор одной из причин, по которой происходят утечки данных.