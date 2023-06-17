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22:04, 17 июня 2023Спорт

«Зенит» впервые в истории выиграл женский Суперкубок России по футболу

«Зенит» впервые в истории выиграл женский Суперкубок России по футболу в серии пенальти

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

«Зенит» впервые в истории выиграл женский Суперкубок России по футболу. Результаты доступны на сайте команды.

В решающей встрече, прошедшей в Москве на «ВЭБ Арене», сине-бело-голубые оказались сильнее московского ЦСКА. Основное время завершилось со счетом 1:1. Счет на 71-минуте открыла нападающая «Зенита» Екатерина Пантюхина. На 79-й минуте счет сравняла защитница ЦСКА Екатерина Братко. Петербурженки выиграли в послематчевой серии пенальти.

Футболистки «Зенита» стали чемпионками России. ЦСКА занял второе место и выиграл Кубок страны.

Мужская команда «Зенита» завоевала золотые медали чемпионата России сезона-2022/23. Победителем Кубка страны стал ЦСКА.

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    Анастасия Борисова
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