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19:12, 11 июня 2023Спорт

ЦСКА выиграл Кубок России

ЦСКА в серии пенальти победил «Краснодар» и выиграл Кубок России

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

ЦСКА стал победителем Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на столичном стадионе «Лужники» и в основное время завершилась со счетом 1:1. На 32-й минуте счет с пенальти открыл 25-летний нападающий армейцев Федор Чалов. На 51-й минуте счет сравнял «Краснодар» игрок Джон Кордоба.

В серии пенальти сильнее оказался ЦСКА — 6:5. Победу армейцам принес вратарь Игорь Акинфеев, отразивший решающий удар Олакунле Олусегуна.

ЦСКА в восьмой раз выиграл Кубок России. В последний раз команда забирала трофей в сезоне-2012/2013.

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