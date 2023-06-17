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10:06, 17 июня 2023Спорт

Украинец Зинченко высказался о возможности пожать руку россиянину

Украинский защитник «Арсенала» Зинченко заявил, что никогда не пожмет руку россиянину

Фото: Lee Smith / Reuters

Защитник лондонского «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко высказался о возможности пожать руку россиянину. Об этом он порассуждал в интервью YouTube-каналу Piers Morgan Uncensored.

«Никаких шансов, что я пожму руку. Я никогда не пойму их реакцию», — заявил он. Спортсмен также обвинил россиян в отсутствии реакции на происходящее в мире.

Ранее Зинченко рассказал, что не хочет вспоминать проведенное в России время. «Честно говоря, я даже ничего не хочу слышать об этой стране», — подчеркнул он.

Защитник начал профессиональную карьеру в «Уфе» в 2015 году. Он играл там до лета 2016 года, после чего перешел в английский «Манчестер Сити». Вместе с «горожанами» спортсмен стал четырехкратным чемпионом Англии и выиграл Кубок страны. В июле 2023-го он перешел в лондонский «Арсенал».

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