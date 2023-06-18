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12:26, 18 июня 2023Спорт

Абрамович отказался переводить Украине деньги от продажи «Челси»

Daily Mail: Роман Абрамович отказывается переводить Украине деньги от продажи «Челси»

Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости

Российский миллиардер Роман Абрамович, владевший «Челси», отказался переводить Украине деньги от продажи клуба. Об этом сообщает Daily Mail.

Источник издания заявил, что средства должны были отправить летом 2022 года, однако этого не случилось. «Сейчас мы надеемся, что деньги начнут поступать в Украину до наступления суровой зимы в конце года, но в настоящее время нет никаких гарантий, что это произойдет», — добавил он.

Для того, чтобы замороженные правительством Великобритании 2,3 миллиарда фунтов (2,96 миллиарда долларов — прим. «Ленты.ру») были отправлены Украине требуется подпись Абрамовича. По информации издания, он отказывается поставить ее, поскольку хочет, чтобы деньги распределили между Украиной и Россией.

О продаже клуба стало известно 26 мая 2022 года. На данный момент командой владеет консорциум Тодда Боэли. Отмечалось, что сумма сделки составила 5,33 миллиарда долларов.

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    Андрей Стрельцов
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