Бывший вице-капитан «Барселоны» перейдет в американский клуб вместе с Месси

Mundo Deportivo: Жорди Альба согласовал детали контракта с «Интер Майами»

Бывший вице-капитан «Барселоны» Жорди Альба перейдет в клуб Главной лиги футбола (MLS) «Интер Майами». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, испанский защитник уже согласовал детали контракта с новой командой, которым владеет бывший игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм. Отмечается, что американцы надеются подписать соглашение вскоре после завершения Лиги наций, а кроме того, совершить трансфер Серхио Бускетса, также выступавшего за «Барселону».

7 июня о переходе в «Интер Майами» объявил аргентинский нападающий Лионель Месси. Ожидается, что соглашение сроком на три года будет официально подписано 1 июля. С 2021 года Месси играл за французский ПСЖ.

Об уходе Альбы из «Барселоны» стало известно 24 мая. Клуб и 34-летний игрок достигли договоренности о досрочном расторжении контракта, который должен был истечь в конце сезона-2023/2024.

Альба — шестикратный чемпион Испании, пятикратный обладатель Кубка и четырехкратный — Суперкубка страны. Также в его активе победа в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. Он выступал за каталонцев с 2012 года.