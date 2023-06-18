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14:11, 18 июня 2023Бывший СССР

Раскрыты детали переговоров с захватившим заложников в банке Астаны

Переговоры с захватившим заложников в банке Астаны вел глава МВД Казахстана

Фото: Telegram-канал SHOT

Глава МВД Казахстана Мурат Ахметжанов вел переговоры с мужчиной, захватившим заложников в отделении Kaspi Bank в Астане. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

Ахметжанов находился на месте проишествия в гражданской одежде.

По его словам, в здании находилось семь заложниц, всех осмотрели медики. Заложники и захватчик не пострадали.

О происшествии стало известно утром 18 июня. В помещение финансовой организации напротив ТРЦ «Керуен» ворвался мужчина и заперся изнутри вместе с находящимися там сотрудниками. Захватчиком оказался 30-летний Алихан Мурадов, имевший проблемы с кредитом.

В ходе штурма все заложники были освобождены.

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    Варвара Кошечкина
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