Раскрыты детали переговоров с захватившим заложников в банке Астаны

Переговоры с захватившим заложников в банке Астаны вел глава МВД Казахстана

Глава МВД Казахстана Мурат Ахметжанов вел переговоры с мужчиной, захватившим заложников в отделении Kaspi Bank в Астане. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

Ахметжанов находился на месте проишествия в гражданской одежде.

По его словам, в здании находилось семь заложниц, всех осмотрели медики. Заложники и захватчик не пострадали.

О происшествии стало известно утром 18 июня. В помещение финансовой организации напротив ТРЦ «Керуен» ворвался мужчина и заперся изнутри вместе с находящимися там сотрудниками. Захватчиком оказался 30-летний Алихан Мурадов, имевший проблемы с кредитом.

В ходе штурма все заложники были освобождены.