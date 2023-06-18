Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:49, 18 июня 2023Бывший СССР

Спецназ освободил заложников из отделения банка в Астане

МВД Казахстана сообщило об освобождении спецназом заложников из отделения банка в Астане

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Спецназ освободил всех заложников из отделения банка в столице Казахстана Астане. Об этом в Telegram рассказала пресс-служба МВД страны.

«Заложники освобождены!» — говорится в сообщении.

О захвате заложников в отделении Каспий Банка стало известно в воскресенье, 18 июня. Правоохранители выяснили личность захватчика. Им оказался 30-летний Алихан Мурадов, имевший проблемы с кредитом.

Он требовал перевести все активы банка детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся. На выполнение своих условий мужчина дал три часа, пригрозив в противном случае расправиться с заложниками.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    Спецназ освободил заложников из отделения банка в Астане
    Генсек НАТО назвал залог успешного для Украины проведения переговоров с Россией
    Силовики начали штурмовать банк с заложниками в Астане
    Москвичка впала в кому после пластической операции
    Стали известны подробности о заложниках в отделении банка в Астане
    Военный эксперт рассказал об эффективности российского вооружения в зоне СВО
    Послание от соседа жителю Подмосковья восхитило пользователей сети
    Власти Курской области ответили на вопрос о возможности вторжения ВСУ в регион
    Захватчик банка в Астане приставил пистолет к голове одной из заложниц
    В результате ДТП в Турции пострадали шестеро российских туристов
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.