Спецназ освободил заложников из отделения банка в Астане

МВД Казахстана сообщило об освобождении спецназом заложников из отделения банка в Астане

Спецназ освободил всех заложников из отделения банка в столице Казахстана Астане. Об этом в Telegram рассказала пресс-служба МВД страны.

«Заложники освобождены!» — говорится в сообщении.

О захвате заложников в отделении Каспий Банка стало известно в воскресенье, 18 июня. Правоохранители выяснили личность захватчика. Им оказался 30-летний Алихан Мурадов, имевший проблемы с кредитом.

Он требовал перевести все активы банка детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся. На выполнение своих условий мужчина дал три часа, пригрозив в противном случае расправиться с заложниками.