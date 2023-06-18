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13:21, 18 июня 2023Бывший СССР

Захватчик банка в Астане приставил пистолет к голове одной из заложниц

Захватчик отделения Kaspi Bank в Астане приставил пистолет к голове одной из заложниц

Фото: Telegram-канал SHOT

Захватчик отделения Kaspi Bank в Астане схватил одну из заложниц и приставил пистолет к ее голове. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что на мужчине, предположительно, надет полицейский бронежилет. Правоохранителям удалось также выяснить личность захватчика. Им оказался 30-летний Алихан Мурадов, имевший проблемы с кредитом.

О захвате заложников в банке в столице Казахстана стало известно 18 июня. Сообщалось, что мужчина ворвался в отделение финансовой организации напротив ТРЦ «Керуен» и заперся изнутри вместе с посетителями.

Позднее он потребовал перевести все активы банка детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся. На выполнение своих условий мужчина дал три часа, пригрозив в противном случае расправиться с заложниками.

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    Алевтина Запольская
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