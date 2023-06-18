Ученые нашли взаимосвязь между умственным трудом и тяжестью тренировок

В Бирмингемском университете нашли связь между умственным трудом и тяжестью тренировок

Ученые Школы спорта, физических упражнений и реабилитации Бирмингемского университета нашли взаимосвязь между умственным трудом и тяжестью тренировок. Исследование доступно на сайте Human Kinetics.

Ученые провели эксперимент, чтобы выявить влияние мыслительной работы на физическую активность. В нем приняло участие 16 человек. Половина испытуемых решала сложные задачи 90 минут, напрягая мозг, а затем выполняла физические упражнения. Вторая — перед тренировкой просматривала нейтральные видео.

Во второй части исследования испытуемые проводили силовые тренировки и катались на велосипедах, в перерывах либо отдыхая, либо решая задачи. Выяснилось, что физическую нагрузку легче переносили те, кто отдыхал. Людям, выполняющим умственно сложные задачи, труднее переносить физические упражнения.

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